Новое исследование инсульта

Для оценки риска инсульта у молодых мужчин и женщин в разных возрастных группах, неврологи из Университета Колорадо отобрали 19 исследований, в которых анализировались данные около 70 тысяч пациентов с этим диагнозом.

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Оказалось, что у молодых женщин 18-35 лет риск развития ишемического инсульта на 44% выше по сравнению с мужчинами той же возрастной группы. Этот разрыв сократился в группе 35 – 45 лет, однако по-прежнему остался значительным.

Причины пока неизвестны

После 45 лет вероятность инсульта у мужчин стала выше и увеличивалась с возрастом. По мнению неврологов, это может быть связано с более широкой распространенностью атеросклероза среди мужчин старшего возраста – как известно, это один из ключевых факторов риска инсульта.

Данные о том, что молодые женщины могут быть непропорционально подвержены риску ишемического инсульта, представляют серьезный отход от нынешнего научного понимания и могут иметь последствия по диагностике и профилактике инсультов у молодых людей",

– отметили ученые.

В исследовании не рассматривались причинно-следственные связи этого феномена, поэтому причины повышенной уязвимости молодых женщин к инфаркту мозга неизвестны. Специалисты отметили, что традиционными факторами риска инсульта являются повышенное АД, высокий холестерин и атеросклероз, однако эти состояния не очень характерны для женщин в возрасте 18 – 35 лет. Вероятно, в основе этого механизма есть другие причины, пока не изученные, считают неврологи.

Что делать врачам

Одним из основных выводов этого исследования является то, что инсульт происходит во всех возрастных группах, даже у молодых людей без факторов риска. Если у молодого человека любого пола появляются очаговые неврологические симптомы, врачам не следует исключать вероятность только потому, что он не соответствует типичному профилю пациента с инсультом.

Ранее команда исследователей обнаружила, что люди, которые умирают от сердечного приступа во время или вскоре после секса, редкость. Поэтому даже пожилым людям не нужно беспокоиться из-за этого.