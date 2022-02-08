У кого чаще всего исчезает обоняние при коронавирусе

Характерными симптомами коронавирусной инфекции считаются расстройство вкуса и обоняния. Ученые выяснили, каких людей после заражения SARS-CoV-2 чаще всего беспокоят эти проблемы.

Пандемия COVID-19 на сегодня привела к смерти около 6 миллионов человек во всем мире. У этой инфекции целый спектр различных симптомов, в том числе головная боль, кашель, миалгия (боль в мышцах), одышка, диарея и артралгия (боли в суставах).

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Но одним из ранних и характерных ученые называют изменение обоняния и связанное с ним расстройство вкусовых ощущений. У некоторых людей этот симптом сохраняется после выздоровления.

Новое исследование исчезновения обоняния при коронавирусе

Французские ученые выяснили, у каких людей чаще всего возникает этот неприятный, но не самый страшный признак коронавируса. Они использовали данные национального исследования SAPRIS, в котором приняли участие 279 478 французов. Для анализа были отобраны участники, вероятно, инфицированные SARS-CoV-2 во время первой волны пандемии.

У кого чаще всего исчезает обоняние

В исследование было включено 3 439 человек. Из них 750 участников сообщили о потере вкуса и обоняния во время болезни. По результатам исследования, курение, употребление не менее двух порций алкоголя в день и женский пол были связаны с более высокой вероятностью этих симптомов.

У 90% участников исследования потеря вкуса и обоняния были связаны с широким спектром других симптомов, а 10% участников потеряли исключительно обоняние и вкус. Также люди в возрасте 30, 50, 60 или 70 лет показали высокую вероятность этих признаков по сравнению, например, с сорокалетними людьми.

Что известно о подвиде Омикрона

Он в 1,5 раза заразнее, чем его исходный штамм, соответственно может распространяться быстрее. Преимущественно он способен заражать вакцинированных людей. Хотя пока нет никаких доказательств того, что вакцина снижает эффективность против симптомов болезни.

Этот штамм еще называют "скрытым".

Сейчас BA.2 обнаружили в около 50 странах мира и 17 штатах США.

ВОЗ до сих пор не нашла никаких оснований обозначать этот подвариант как "вызывающей беспокойство" или даже "интерес". Пока они отслеживают, вызывает ли этот BA.2 более тяжелое заболевание.

Симптомы исходного штамма Омикрон / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала