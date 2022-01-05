Кто чаще всего имеет нарушения умственных способностей после коронавируса

Люди, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2, сообщают о гораздо большем количестве симптомов когнитивной дисфункции и, в частности, исполнительной дисфункции, чем люди, которые не переболели.

Новое исследование постковідного синдрома

Исследователи обнаружили, что COVID-19 связан с исполнительной дисфункцией у взрослых людей в основном молодого и среднего возраста, в том числе тех, кто не попадал на ИВЛ или даже не был госпитализирован.

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Авторы отмечают, что опрос проводился с 28 сентября до 21 октября 2021 года, когда основным вариантом коронавируса в Канаде был штамм Дельта.

Когнитивные навыки, которые помогают нам планировать, расставлять приоритеты и выполнять сложные задачи.

Исследование провели с выборкой 1958 человек. Оно включало равное представительство вакцинированных и не вакцинированных взрослых в возрасте от 18 до 54 лет. Симптомы COVID-19 варьировались от незначительных до опасных для жизни, требующих госпитализации.

Половина в когорте (50,2%) получила две дозы вакцины, 44,3% не были вакцинированы вообще, 5,5% получили первую дозу, но не собирались за второй.

Молодые люди чаще испытывают влияние коронавируса на мозг

Пациенты с предыдущей инфекцией COVID-19 независимо от тяжести течения сообщали о значительно большем количестве симптомов исполнительной дисфункции, чем их неинфицированные. Исследователи обнаружили зависимость "доза-эффект", когда более тяжелое течение COVID-19 сопровождалось более выраженными нарушениями в постковидной фазе.

Мужчины чаще сообщали о симптомах когнитивной дисфункции, чем женщины. Молодые люди (25 – 39 лет) чаще страдали на когнитивную дисфункцию, чем люди в возрасте 40 – 54 лет.

Ранее исследования показали, что молекулы на поверхности вирусов способствуют агрегации токсичных белков, которые являются признаками нейродегенеративных заболеваний. Полученные данные подтверждают гипотезу инфекционной природы деменции.