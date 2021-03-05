Анализ 28 тысяч историй болезней показал, что инсульт развивается у 1,3% госпитализированных пациентов с COVID-19. Обычно это люди преклонного возраста, у которых есть другие факторы риска инсульта. Новые данные оказались более оптимистичными по сравнению с предыдущими цифрами.

COVID-19 и инсульт

Риск инсульта может увеличиваться после острых респираторных инфекций. В первые дни после гриппа и пневмонии он выше в 3-7 раз. В этом контексте COVID-19 не стал исключением: рост риска инсульта при коронавирусе связывают с воспалением и увеличением свертываемости крови.

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Новое исследование

В новом исследовании ученые проанализировали данные 28 тысяч историй болезни из 54 больниц в США с декабря 2019 по апрель 2020 года. COVID-19 был диагностирован у 8163 человек, инсульт развился у 103 из них, что составило 1,3%. В группе пациентов, у которых были симптомы респираторной инфекции, но коронавирус не был обнаружен, инсульт развился у 1%.

Не все так плохо

Пациенты с COVID-19, у которых развился острый ишемический инсульт, были старше, чаще были афроамериканцами и у них было больше факторов сердечно-сосудистого риска,

– говорят ученые.

Средний возраст пациентов с COVID-19, у которых развился инсульт, был почти 69 лет; у тех, кто не заразился коронавирусом, – 54,4 года. Инсульт чаще случался на фоне гипертонии (84%), повышенного уровня вредного холестерина в крови (75%) и сахарного диабета (56%).

Пациентов без COVID-19, у которых развился инсульт, чаще выписывали домой, чем пациентов с инсультом на фоне коронавирусной инфекции. Последние с большей частотой становились инвалидами и умирали. У многих из них происходило повреждение сразу нескольких органов и высокий уровень маркеров воспаления в крови.

Ученые указывают, что новые данные отличаются от результатов предыдущих исследований, в которых пациенты с инсультом были моложе и без сопутствующего риска этой болезни.