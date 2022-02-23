Влияние послеродовой депрессии

По словам исследователей, важно лучше определить факторы риска послеродовой депрессии из-за потенциального воздействия на здоровье как матерей, так и детей. Например, исследователи подчеркивают, что женщины в два раза чаще, чем мужчины, страдают от депрессии в детородном возрасте.

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Исследователи отмечают, что дети женщин, которые испытывают послеродовую депрессию, чаще страдают от депрессии и других психических расстройств. Наличие матери, испытывающей послеродовую депрессию, также связано с проблемами развития детей, особенно с более низким IQ и медленным развитием речи.

Новое исследование послеродовой депрессии

Чтобы лучше понять факторы риска послеродовой депрессии, исследователи проанализировали ответы более 1,1 миллиона. По возрастным группам процент женщин, которые самостоятельно сообщали о симптомах послеродовой депрессии, был самым высоким среди 18 – 24-летних – 10%.

Возраст

Уровень послеродовой депрессии затем существенно снижался с увеличением возраста, снижаясь до 6,5% для 35 – 39-летних, а затем немного выросли до 6,9% среди женщин 40 лет и старше. Во всех возрастных группах послеродовая депрессия была значительно ниже среди женщин, у которых раньше были дети, чем у матерей, которые рожали в первый раз.

Близнецы

Женщины, которые родили близнецов, чаще сообщали о послеродовой депрессии – 11,3% матерей близнецов сообщили о симптомах, по сравнению с 8,3% матерей одного ребенка. Особенно ярко эта разница была среди лиц в возрасте 40 лет и старше; 15% матерей в этой возрастной группе, которые имеют близнецов, сообщили о симптомах послеродовой депрессии, по сравнению с 6,6% матерей одного ребенка.

Исследователи не обнаружили существенной разницы в частоте послеродовой депрессии у матерей мальчиков и девочек.