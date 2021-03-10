Постковидный синдром часто развивается у тех, кто перенес COVID-19 без симптомов. При этом проявления этого состояния могут сохраняться не менее двух месяцев.

Новое исследование постковида

Авторы нового исследования фокусировались на людях, которые были инфицированы коронавирусом, но не нуждались в госпитализации. Они проанализировали истории болезни 1407 жителей Калифорнии, у которых был положительный ПЦР-тест на SARS-CoV-2.

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Через 60 дней у 27% из них все еще были симптомы постковидного синдрома, включая одышку, кашель, боль в грудной клетке или животе. Из 34 детей, данные которых включили в исследование, длинный ковид развился у 11.

Примерно у трети людей с длительными нарушениями после перенесенной инфекции не было симптомов COVID-19 в течение 10 дней после положительного ПЦР-теста на коронавирус, то есть, острый период у них прошел бессимптомно. Ученые отмечают, что исследование "захватило" лишь небольшое количество бессимптомных пациентов, поскольку те редко проходят тесты на коронавирус.

Самые частые симптомы постковида

Ученые выделили кластеры симптомов постковидного синдрома (группы проявлений, которые часто встречались вместе):

Одышка, тревожность, учащенное сердцебиение, головная боль, боль в животе.

Кашель, усталость, расстройство вкуса, мышечная боль, тошнота.

Лихорадка, головная боль, боль в мышцах, учащенное сердцебиение, боль в животе.

Боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение, тревожность, бессонница.

Диарея, боль в животе, усталость, тошнота, головная боль.

Одна из сильных сторон новой научной работы – ученые не рассматривали симптомы, которые были у участников исследования в течение года до заболевания COVID-19. То есть, они учитывали только те симптомы, которые появились после перенесенной инфекции. Это стало возможно благодаря доступу к полным электронным историям болезни.