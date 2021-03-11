Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали данные о вакцинации более 13,7 миллиона американцев, получивших препарат Pfizer или Moderna. Оказалось, что побочные реакции в 78,8% случаях возникают у женщин среднего возраста.

Побочные реакции после вакцинации против коронавируса

Чаще всего пациентки жаловались на головную боль после вакцинации (22,9%), головокружение (16,8%) и усталость (16,8%). Более чем 90% случаев были квалифицированы, как те, что не несут угрозы для жизни и здоровья.

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Средний возраст привитых, сообщивших о побочных эффектах, составляет 42 года. Примечательно, что анафилактические реакции после прививки также в основном регистрируются среди женщин: все 19 случаев у Pfizer и 44 из 47 случаев у Moderna.

Почему у женщин чаще возникают побочные реакции после вакцинации

Эксперты CDC не сообщают, с чем связан такой феномен, однако эти данные согласуются с предыдущими исследованиями о побочных реакциях после вакцинации у разных групп пациентов. Ученые выяснили, что у взрослых женщин чаще всего проявлялись побочные эффекты после вакцинации от гриппа.

Объяснением может быть более сильный иммунный ответ у женщин. Исследования показали, что уровень антител после вакцинации от различных инфекций у женщин вдвое выше. У пациенток также формируется более сильный Т-клеточный иммунитет. Это может быть связано с воздействием эстрогена, которые заставляет иммунные клетки вырабатывать больше антител, в то время, как мужской половой гормон тестостерон обладает иммунодепрессивным действием.

В целом, это скорее хорошие новости для женщин. Побочные эффекты обычно не опасны для жизни и длятся недолго. Но выраженные реакции являются признаком того, что у вас формируется стойкий иммунный ответ,

– считают ученые.