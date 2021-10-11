В то же время назначать такой анализ должны и другим категориям граждан.
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Кому надо сдавать ПЦР-тест:
- людям с подозрением на коронавирус;
- гражданам с признаками ОРВИ;
- людям, которые могут болеть вирусной пневмонией;
- людям с внегоспитальной пневмонией;
- лицам, которые являются контактными (при появлении симптомов).
Условия направления на тестирование
Гражданам первых трех категорий назначают ПЦР-тестирование, если они не прошли быстрый анализ на определение антигена SARS-CoV-2.
Направление для прохождения теста можно получить у семейного врача.
К слову, в течение последних суток украинские лаборатории осуществили 52 064 тестирования на выявление SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 23 675
- методом ИФА – 3 480
- экспресс-тестами – 24 909
В целом, с начала пандемии коронавируса в Украине проведено 13 277 259 ПЦР-тестирований.
Заболеваемость коронавирусом выросла
Тестироваться на коронавирус важно для своевременной диагностики заболевания. Поскольку нагрузка на медицинскую систему возросла из-за резкого увеличения количества больных в Украине.
В частности, глава здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что нынешняя волна коронавируса началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве. Сейчас заболеваемость уже приближается к показателям осени 2020 года. Суточный прирост больных составляет 16 – 17 тысяч.
Подробно Волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали, – Ляшко