У кого есть право на бесплатный ПЦР-тест на коронавирус: объяснение Минздрава

Бесплатно пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР пока могут не только те, у кого есть подозрение на инфицирование. В Минздраве напомнили, что направить на тестирование может семейный врач.

В то же время назначать такой анализ должны и другим категориям граждан.

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Кому надо сдавать ПЦР-тест:

людям с подозрением на коронавирус;

гражданам с признаками ОРВИ;

людям, которые могут болеть вирусной пневмонией;

людям с внегоспитальной пневмонией;

лицам, которые являются контактными (при появлении симптомов).

Условия направления на тестирование

Гражданам первых трех категорий назначают ПЦР-тестирование, если они не прошли быстрый анализ на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление для прохождения теста можно получить у семейного врача.

Если же специалист отказывается его предоставлять, стоит обратиться на горячую линию Минздрава по номеру 0800 60 20 19.

К слову, в течение последних суток украинские лаборатории осуществили 52 064 тестирования на выявление SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 23 675

методом ИФА – 3 480

экспресс-тестами – 24 909

В целом, с начала пандемии коронавируса в Украине проведено 13 277 259 ПЦР-тестирований.

Заболеваемость коронавирусом выросла

в Минздраве также рассказали, что сейчас в Украине 95% всех выявленных случаев инфицирования коронавируса вызваны штаммом Дельта. Этот вариант коронавируса имеет несколько другое клиническое течение и симптомы.

Тестироваться на коронавирус важно для своевременной диагностики заболевания. Поскольку нагрузка на медицинскую систему возросла из-за резкого увеличения количества больных в Украине.

В частности, глава здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что нынешняя волна коронавируса началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве. Сейчас заболеваемость уже приближается к показателям осени 2020 года. Суточный прирост больных составляет 16 – 17 тысяч.

Подробно Волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали, – Ляшко