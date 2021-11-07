Молодые больные часто имеют в анамнезе ряд сопутствующих заболеваний. Среди наиболее частых диагнозов – ожирение и диабет. Об этом рассказала заместитель главного врача из медицинской части 5-й клинической больницы Киева Эльмира Мамедова.

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Она подчеркнула, что в больницу во время этой волны коронавируса стали госпитализировать и 19, 20 и 30-летних молодых людей. Многим из них требуются реанимационные мероприятия.

Вместе с тем, весной в больнице было больше пожилых людей и многие из них удачно побороли болезнь.

Хронические заболевания, которые существенно ухудшают течение коронавируса

Особенностью таких молодых людей является присутствие в анамнезе заболеваний, существенно ухудшающих симптомы коронавируса. Среди других недугов, которыми страдают госпитализированные в больницы молодые люди, она выделила лишний вес и диабет.

Ожирения очень много. Я не думала, что это такое распространенное заболевание среди молодежи,

– сказала Мамедова.

Главной причиной такой уязвимости людей к коронавирусу, страдающих сахарным диабетом, является низкий иммунитет. Вместе с тем, молодые люди с лишним весом гораздо дольше поправляются.

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Смертность среди диабетиков до 30 лет также достаточно высока – примерно 10%. Также коронавирус угрожает диабетикам:

заражением крови;

затяжной пневмонией;

более выраженной дыхательной недостаточностью.

Это означает, что кислородной терапии пациенты с диагностированным ожирением или диабетом нуждаются уже с первых дней заболевания.

Кроме этого, медик сказала, что ежедневно в больницу прибывает на лечение от коронавируса около 20 человек, умирает – 2, выписывают – 24.