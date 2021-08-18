Ученые проанализировали данные Глобального бремени болезней с 1990 по 2019 год – программы, в которой принимают участие 204 государства. Они сосредоточились на изменениях показателей уровня самоубийств и различных факторах, которые могут на него повлиять, в том числе доходы населения в разных странах.

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Уровень самоубийств снизился

Результаты показали, что с 1990 года общемировой уровень самоубийств снизился с 13,8 на 100 тысяч населения до 9,8, и заметное снижение показателей произошло в странах с уровнем дохода выше среднего, в то время, как в бедных государствах оно было не столь значительным.

Количество самоубийств возросло

Однако вместе с тем общее число самоубийств в мире увеличилось за эти годы на 19,9 тысячи, и самый высокий прирост наблюдается в государствах с доходами ниже среднего. По словам ученых, это связано в большей степени с приростом населения, плюс изменениями в его возрастной структуре. В частности, резко (на 890%) возросло количество суицидов среди мужчин, что во многом объясняется ростом мужского населения.

Кто чаще всего совершает самоубийства

Чаще всего сводят счеты с жизнью пожилые люди от 65 лет, в первую очередь мужчины, на втором месте – возрастная группа 45 – 64 лет. Примечательно, что эта тенденция прослеживается во всех странах, в том числе с высоким и средним уровнем дохода, что, в частности, свидетельствует о глобальном старении населения.

Поскольку уровень самоубийств самый высокий среди пожилых людей для обоих полов почти во всех регионах мира, быстро стареющее население во всем мире создаст огромные проблемы для сокращения числа самоубийств в будущем,

– объяснили авторы исследования.

Ранее ученые провели метаанализ исследований, который показал связь между курением и суицидальным поведением. Это происходит из-за влияния никотина на центральную нервную систему.