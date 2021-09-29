У кого наибольший риск тяжелого течения коронавируса даже после вакцинации

Вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты ни от инфекции, ни от тяжелого течения COVID-19, но значительно снижает их риск. Ученым удалось найти ключевые группы пациентов с повышенным риском госпитализации даже после получения двух доз прививки.

Новое исследование

Чтобы оценить вероятность тяжелого течения COVID-19 ученые проанализировали медицинские карты жителей Великобритании, которые получили одну или две дозы вакцины с декабря 2020 года по июнь 2021 года. Исследователи фиксировали все случаи заражения, госпитализации и смерти в течение 14 дней после вакцинации.

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В общей сложности полную или частичную вакцинацию прошли около 7 миллионов британцев от 19 до 100 лет. Во время наблюдательного периода было зарегистрировано 2 тысячи смертей от COVID-19 и 1,9 тысячи случаев госпитализации среди привитых одним компонентом, а также 81 смерть и 71 госпитализация у полностью вакцинированных.

Кто из вакцинированных чаще всего имеет тяжелое течение коронавируса

Самый высокий риск тяжелого течения, потребности госпитализации и смертности оказался:

у пациентов с синдромом Дауна – люди с этим заболеванием попадают в больницы и умирают в 12,7 раза чаще;

у людей, перенесших пересадку почки (увеличение в 8,1 раза);

страдающих серповидноклеточной анемией (7,7 раза);

которые получают химиотерапию (4,3 раза);

с ВИЧ / СПИД (3,3 раза);

люди с нарушениями способности к обучению имеют восьмикратный риск смертности от COVID-19.

К группам риска ученые также отнесли жителей домов для пожилых, пациентов с деменцией, циррозом печени, с тяжелыми неврологическими заболеваниями, болезнью Паркинсона, эпилепсией, заболеваниями почек и другими серьезными патологиями.

Что касается этнических групп, то чаще всего вакцинированных с коронавирусом в больницы попадают пациенты индийского и пакистанского происхождения. По мнению авторов исследования, генетическая предрасположенность здесь ни к чему: представители этих национальностей в основном живут большими семьями в условиях ограниченного пространства, что значительно увеличивает риск передачи вируса.