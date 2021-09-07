Он распространяется и размножается эффективнее, чем другие. А новые варианты COVID-19 чаще появляются именно среди непривитого населения. Об этом рассказал профессор прикладной вирусологии Тартуского университета в Эстонии Андрес Меритс.

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Так, новые мутации вируса происходят в основном среди таких людей:

которые не переболели COVID-19;

которые не вакцинированы от коронавируса.

Благодаря способности распространяться, Дельта-штамм найдет почти всех людей, которые имеют даже минимальные социальные контакты,

– сказал вирусолог.

Он добавил, что имеющиеся вакцины также эффективны против него – они также помогут облегчить течение недуга в случае болезни.

Почему болеют вакцинированные

Он пояснил, что вакцинированные люди также болеют. Это можно объяснить тем, что у них не выработался сильный иммунитет, или из-за того, что вирусная доза оказалась слишком велика.

Другие штаммы

Говоря о новых штаммах коронавируса, в частности о штамме Мю, который может быть устойчивым к вакцинам, Меритс отметил, что это не соперник Дельта-штамма.

"Если их сравнить, то Дельта-штамм как заяц против черепахи. Штамм Мю был распространен в июне в США, тогда примерно 5% случаев заболевания были вызваны им. Сейчас эта мутация вируса практически совсем исчезла, он оказался полностью выбит штаммом Дельта, на долю которого приходится где – то 99% случаев", – пояснил вирусолог.

Он также добавил, что новые штаммы всегда возникают среди людей, которые не вакцинированы.

Важно Штамм коронавируса МЮ способен обходить защиту антител

Напомним, что исследователи доказали – коронавирус мутирует вдвое быстрее, чем считали ранее. В частности, частота мутаций коронавируса SARS-CoV-2 по крайней мере на 49 – 67% выше, чем можно было считать.