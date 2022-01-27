У кого вероятнее всего разовьется постковид после болезни

Поскольку пандемия длится уже третий год, многие пациенты продолжают ощущать длительные последствия коронавируса. Почему так произошло – ученые до сих пор не знают.

Впрочем, международная команда исследователей из Швейцарии разработала новый инструмент, чтобы это выяснить. Он мог предсказать, что у пациентов, инфицированных COVID-19, будет развиваться постострый COVID-19 (также известный как длительный ковид или постковид).

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В этой новой работе исследователи изучили историю болезни 175 человек, которые болели коронавирусом, а также еще 40 человек, которые ранее не заражались. Исследование длилось примерно один год.

За это время они обнаружили:

82,2% тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, имели постковид;

тогда как последствия недуга ощущали только 53,9% пациентов с легким течением.

Они также обнаружили, что пациенты с длительным коронавирусом также производили меньше антител IgM и IgG3 в течение протекания инфекции, чем пациенты с легкой формой заболевания. Уровень антител у инфицированных пациентов, у которых не развился постковид, рос с заражением.

У кого больше всего шансов иметь постковид

Исследователи также обнаружили, что другие факторы риска тоже играют роль – например, пациенты с астмой и люди старшего возраста имеют тенденцию к развитию длительного ковида.

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Симптомы постковида

Вскоре после начала пандемии врачи сообщили, что некоторые пациенты, которые выздоровели от COVID-19, продолжают ощущать такие симптомы еще долго после перенесенной болезни: