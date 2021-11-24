У летучих мышей нашли новый штамм коронавируса

У британских летучих мышей вида подковоносов обнаружили коронавирус, который связан с вирусом SARS-CoV2, который вызывает COVID-19 у людей.

Новый вид коронавируса у летучих мышей

Однако нет доказательств того, что этот новый вирус передавался человеку или может передаться человеку в будущем, если не мутирует.

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Ученые собрали образцы фекалий более 50 видов летучих мышей в Сомерсете, Глостершире и Уэльсе и отправили их на вирусный анализ в Общественное здравоохранение Англии. Секвенирование генома обнаружило новый коронавирус в одном из образцов летучей мыши, который назвали RhGB01".

Это первый случай, когда сарбековирус (коронавирус, связанный с атипичной пневмонией) был обнаружен у подковоносов (вида Rhinolophus hipposideros) и впервые обнаружен в Великобритании. При этом вид Rhinolophus hipposideros является носителем вируса в течение очень долгого времени.

Насколько опасен новый вид коронавируса

Важно отметить, что этот новый вирус вряд ли представляет прямой риск для человека, если он не мутирует. Мутация может произойти, если человек, инфицированный COVID-19, передаст его инфицированной летучей мыши, поэтому любой, кто вступает в контакт с летучими мышами или их пометом, например, тот, кто занимается спелеологией, должен носить соответствующие средства защиты.

Летучие мыши этого вида встречаются в Европе, Африке, Азии и Австралии, а летучие мыши, которых мы тестировали живут на западной границе их ареала. Наше исследование расширяет как географический, так и видовой диапазоны этих типов вирусов и предполагает их более широкое присутствие среди более чем 90 видов подковоносов,

– сказали ученые.

Недавно в Норвегии обнаружили новый тип штамма Дельта коронавируса. Исследователи не считают, что он опаснее его предшественника.