У людей, которые побороли рак, повышенный риск многих заболеваний

Ученые Университетского колледжа Лондона оценили долгосрочные последствия перенесенного в раннем возрасте рака. Результаты показали, что такие люди особенно нуждаются в комплексной медицинской поддержке всю жизнь.

В исследовании сравнивались медицинские данные 3 466 жителей Великобритании. У всех рак был диагностирован в возрасте до 25 лет, и с момента установления диагноза прошло как минимум пять лет. Их показатели сравнивали с контрольной группой из 13 517 человек, у которых не было таких заболеваний. Эти группы сопоставили по таким критериям, как пол, возраст и социальное положение.

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Тип лечения имеет значение

Оказалось, что риски для здоровья зависят от многих факторов, в частности от типа лечения рака. Чаще всего обращались к врачам пациенты, которые перенесли комбинацию лучевой и химиотерапии, а реже всего помощь требовалась тем, кому понадобилась только операция.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний

В частности, пациенты, победившие рак в раннем возрасте, уже до 45 лет в пять раз чаще обращаются к врачам из-за проблем с сердечно-сосудистой системой по сравнению с населением в целом. У них также было гораздо больше обращений за медицинской помощью в связи с инфекционными заболеваниями, нарушениями иммунной системы и новыми онкозаболеваниями.

Другие заболевания

Ученые отметили, что наиболее уязвимы к сердечно-сосудистым заболеваниям пациенты, которые пережили лейкоз и лимфому. После лейкемии самой частой проблемой оказались диабет и ожирение, что связывают с длительным лечением стероидами. Среди других распространенных последствий онкозаболеваний также выделяются психические расстройства. По мнению исследователей, избежать этого поможет комплексная (в том числе психологическая) помощь таким людям.

Ранее ученые сообщили, что до конца этого года в американских клиниках появится уникальный анализ крови, с помощью которого можно выявить до 50 различных видов рака. Его уже проверили эксперты из знаменитой Клиники Майо.