Новое исследование показывает, что у людей и других млекопитающих есть механизмы, которые могут участвовать в выделении яда в ротовой полости.

Исследователи не фокусировались на самих токсинах. Они решили изучить молекулярную механику превращения слюнных желез в ядовитые.

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Ученые начали с генома тайваньского хаба – хорошо изученной гадюки, которая распространена в Азии.

Поскольку мы знаем функцию всех генов, которые присутствовали в организме рептилии, мы могли просто увидеть, с какими генами связан яд,

– рассказали ученые.

Яд у людей

Команда ученых нашла гены, общие для всех амниот (позвоночные животные). Многие из них участвуют в процессе свертывания белков. Это объясняется тем, что токсины, которые ядовитые животные должны вырабатывать в большом количестве, состоят именно из белков.



Для исследования использовали геном гадюки / Фото: Flickr

У каждого млекопитающего или рептилии есть генетический каркас, на котором построена ядовитая система ротовой полости. И люди уже производят ее ключевой белок – калликреин. Этот фермент "переваривает" другие белки и выделяется со слюной.

Таким образом, калликреин – естественная отправная точка для гипотетического появления ядовитых людей.

Смогут ли люди вырабатывать яд

Маловероятно. Только если действующие успешные стратегии людей по добыванию пищи и выбору партнеров начнут разваливаться и перестанут работать. Яд чаще всего развивается либо как метод защиты, либо как способ убить добычу. То, какой именно яд выделяется, во многом зависит от того, чем и как живет организм.