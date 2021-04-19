Ученые из Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SPB, США) идентифицировали набор человеческих генов, которые борются с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Рассмотренные гены связали с интерферонами – передовыми борцами с вирусами в организме.

Исследователи заявили, что получили новое представление о том, как вирус использует человеческие клетки, в которые проникает. Но они все еще ищут его слабые места, чтобы разработать оптимальные противовирусные препараты.

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Как и во время атипичной пневмонии в 2002 – 2004 годах, вызванной коронавирусом SARS-CoV, ученые обнаружили интерферон – стимулированные гены (ISG), которые контролируют размножение вируса при COVID-19.

Мы обнаружили, что 65 ISGs контролируют инфекцию SARS-CoV-2. Учитывая те, которые подавляют способность вируса проникать в клетки, некоторые, которые подавляют выработку РНК вируса, и кластер генов, которые подавляют сборку вируса,

– рассказал директор программы иммунитета и патогенеза SPB Сумит К. Чанда.

Помимо этого, некоторые из генов ISG демонстрируют свойство контролировать несовместимые вирусы, такие как сезонный грипп, лихорадка Западного Нила и ВИЧ.

В целом ученым удалось идентифицировать 8 ISG, которые подавляли репликацию SARS-CoV-1 и CoV-2 в субклеточном компартменте, ответственном за упаковку белка. Это позволяет предположить, что это уязвимое место может быть использовано для устранения вирусной инфекции.

В дальнейшем исследователи планируют изучить биологию новых вариантов SARS-CoV-2, которые продолжают мутировать и ставят под сомнение эффективность вакцин.