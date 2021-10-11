У людей у которых был бессимптомный COVID-19 обнаружили "скрытые" антитела

Группа ученых оценила иммунный ответ на коронавирус людей, которые по-разному перенесли инфекцию. Оказалось, что много бессимптомных носителей могут даже не подозревать о том, что были заражены, поскольку у них вырабатывается определенный уровень антител, которые не выявляют тесты.

Исследование антител

В ходе исследования ученые протестировали образцы крови 47 пациентов на наличие различных типов антител. Оказалось, что у половины участников, перенесших SARS-CoV-2 без симптомов, не вырабатываются нейтрализующие антитела IgG к нуклеокапсидного (N) белка – одного из внутренних компонентов вируса. Обычно для подтверждения факта перенесенной инфекции пациентам рекомендуют тест на определение именно этого типа антител.

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Скрытые антитела

Но вместе с тем практически у всех участников независимо от того, как они перенесли COVID-19, были обнаружены антитела IgG к рецептор-спаечного белка (RBD), который размещается на поверхности вирусной частицы. Этот вид антител также является нейтрализующим, поскольку они способны предотвращать связывание S-белка вируса с рецептором.

Исследователи предположили, что у некоторых бессимптомных носителей, у которых не вырабатываются антитела к нуклеокапсидному белку из-за того, что их иммунная система успешно справилась с вирусом еще до стадии активного размножения в клетках организма. При таком сценарии через некоторое время начинают вырабатываться антитела к RBD, поскольку их "мишень" находится на внешней поверхности вируса.

Стабильный титр антител

Ученые сделали еще одно интересное открытие: у всех участников исследования титр антител к спаечному белку не только не уменьшился, но даже увеличился со временем. Эти выводы противоречат результатам предыдущих научных работ, но, вероятно, уровень антител к RBD может зависеть от различных факторов, включая образ жизни и поведение.

У вакцинированных людей повышенный уровень антител к RBD может указывать на то, что после вакцинации была повторная встреча с вирусом, а значит оснований для ревакцинации нет, поскольку иммунная система и так среагировала на новый контакт с вирусом, отметили исследователи.