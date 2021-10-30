В ролике показывают обычных людей, легкомысленно относящихся к пандемии. Ведь многие из нас думают, что заполненные реанимации – это преувеличение или просто нас не касается.

Важно Украине накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Количество невакцинированных с COVID-19 в больницах ежедневно растет. Обманывая себя, мы рискуем жизнью и здоровьем и подвергаем опасности своих близких. Ведь COVID-19 не обмануть!

Вакцинируйтесь уже сегодня! Это спасет вашу жизнь и жизнь ваших родных,

– говорится в сообщении Минздрава.

Социальный ролик от Минздрава: смотрите видео

Ситуация с коронавирусом в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 29 октября, в Украине зарегистрировали 26 198 новых больных коронавирусом. За этот же период в больницу госпитализировали 5 305 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 541 пациент скончался.

За этот период больше всего инфицированных зафиксировали в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и Киеве (1455).

За все время пандемии в стране зарегистрировали 2 904 872 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 2 430 944 больных выздоровели. 67 393 человека умерли, так и не сумев одолеть болезнь.

По состоянию на 30 октября 10 022 976 жителей страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

Как записаться на вакцинацию

Записаться на вакцинацию можно у своего семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или опять же через своего врача.

Если у вас подписана декларация с семейным врачом, никаких документов не требуется. Если же нет, с собой нужно взять паспорт и ИНН.