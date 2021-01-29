В то время, когда в Европе активно вакцинируют граждан от COVID-19, украинцы до сих пор не имеют возможности защититься от пандемии. В этом обвиняют Министерство здравоохранения и его главу Максима Степанова, который якобы вмешивается в закупку вакцины.

История: 24 канал

Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина отметила, что "министр здравоохранения решил вмешаться в закупке и выбрать поставщика". Дело в том, что для закупок был создан специальный независимый орган ГП "Медицинские закупки".

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Мы видим, что сегодня у Минздрава есть все признаки коррупционных действий. Именно пациенты в результате этого страдают и недополучают необходимую вакцину,

​- сказала нардеп.

Как это повлияет на отношения с ЕС

По словам Стефанишиной, представители ЕС, прекрасно понимают, что в Украине происходит давление на "Медицинские закупки".

Справка. В ЕС уже пригрозили, что могут лишить Украину макрофинансовой помощи.

Как отметила Стефанишина, Украина хочет получить транш от ЕС и МВФ. Однако все эти крупные организации говорят о том, что надо преодолевать коррупцию, в частности в тендерах.

Мы рискуем потерять примерно 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС,

– отметила Стефанишина.

Стефанишина отметила, что если и в дальнейшем министр здравоохранения будет блокировать работу "Медицинских закупок", лишать их финансирования и давить – Украина рискует потерять огромные средства, которые могли бы пойти на противодействие коронавирусу.

Степанов вредит, – нардеп

Стефанишина назвала действия Степанова "вредоносными".

"В Офисе президента должны понимать, что этот министр (Максим Степанов – 24 канал) вредит не только украинцам, когда мы не имеем доступа ни к вакцине, ни к тестированию, он еще и вредит отношениям с международным сообществом и помощи от европейских партнеров", – подытожила нардеп.



Этапы вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала