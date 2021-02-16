В Украине нет оборудования для выявления новых штаммов коронавируса. В конце января Центр общественного здоровья направил образцы в лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Германии, но ответа пока нет.

Украина в серой зоне

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отметил, пока Украина ждет результатов анализов из Германии, мы находимся в так называемой "серой зоне".

К теме Новых штаммов коронавируса в Украине пока не проявляли, – ВОЗ

То, есть ли в Украине мутированные версии коронавируса знать важно, ведь это нужно для прогнозирования эффективности вакцинации.

Михил Радуцкий "В то же время ситуация с распространением "британского" и "южноафриканского" штаммов вируса крайне напряженная. Особенно беспокоит то, что эффективность вакцинации пациентов с мутациями вируса ниже, чем для граждан с более традиционными штаммами".

Нужны мощные лаборатории

Так, по словам Радуцкого, вопрос наличия в Украине современной лаборатории все более обостряется.

Международные партнеры подтвердили, что Украина получит оборудование и реагенты для лаборатории в рамках сотрудничества ЦОС и американской CDC,

– заметил депутат.

Что известно о мутациях коронавируса

По данным Sky news

Новый штамм вируса обнаружили в ЮАР в середине декабря.

Тогда же другую опасную мутацию коронавируса также обнаружили в Великобритании. Заразность этого штамма примерно на 50% выше известных ранее вариантов SARS-CoV-2. Так, мутация позволяет коронавирусу легче проникать в здоровые клетки и крепче удерживаться в них.



Мутаций коронавируса уже выявлено немало, одна из самых значительных – N501Y / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала