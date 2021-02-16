У Минздрава нет мощностей выявить мутации коронавируса в Украине
В Украине нет оборудования для выявления новых штаммов коронавируса. В конце января Центр общественного здоровья направил образцы в лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Германии, но ответа пока нет.
Источник:фейсбук Михаила Радуцкого
Украина в серой зоне
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отметил, пока Украина ждет результатов анализов из Германии, мы находимся в так называемой "серой зоне".
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То, есть ли в Украине мутированные версии коронавируса знать важно, ведь это нужно для прогнозирования эффективности вакцинации.
Нужны мощные лаборатории
Так, по словам Радуцкого, вопрос наличия в Украине современной лаборатории все более обостряется.
Международные партнеры подтвердили, что Украина получит оборудование и реагенты для лаборатории в рамках сотрудничества ЦОС и американской CDC,
– заметил депутат.
Что известно о мутациях коронавируса
По данным Sky news
- Новый штамм вируса обнаружили в ЮАР в середине декабря.
- Тогда же другую опасную мутацию коронавируса также обнаружили в Великобритании. Заразность этого штамма примерно на 50% выше известных ранее вариантов SARS-CoV-2. Так, мутация позволяет коронавирусу легче проникать в здоровые клетки и крепче удерживаться в них.
Мутаций коронавируса уже выявлено немало, одна из самых значительных – N501Y / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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