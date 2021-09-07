У младенца обнаружили Дельта-штамм на Волыни: малышу всего 17 дней

Штамм коронавируса Дельта на Волыни обнаружили у 47 жителей области. В частности, у младенца.

Малышу всего 17 дней. Об этом заявила на брифинге в Волынской ОГА главный санитарный врач области Наталья Янко.

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Как она отметила, среди тех, кто заболел, – жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года. Кроме того, среди этих пациентов не было ни одного привитого даже одной дозой вакцины. А большинство носителей нового штамма не выезжали не только из Украины, но и за пределы области.

"Это свидетельствует об активной циркуляции и местной передаче возбудителя", – подчеркнула Янко.

Насколько Дельта опаснее для детей? Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал 2 исследования, посвященных тому, как Дельта штамм коронавируса влияет на заболеваемость COVID-19 среди детей и на то, как тяжело протекает у них эта инфекция. Так, за последний месяц количество госпитализаций детей и подростков увеличилось в 5 раз. А непривитых подростков госпитализируют в 10 раз чаще, чем привитых. Больше всего увеличилось поступление в больницу среди детей в возрасте 4 лет и младше.

Темпы заболеваемости на Волыни: болеют дети

По ее словам, темпы роста заболеваемости COVID-19 в области значительно ускорились. По сравнению с прошлой неделей возросла суточная смертность от этого недуга – обнаружили вдвое больше больных. Также заболели 28 детей в возрасте от 5 месяцев до 17 лет.

Кроме того, как сообщила Янко, зафиксировали вспышку коронавируса и в школьном коллективе. В школе в поселке Турийск 6 работников заведения получили положительный ПЦР-тест. Заболели также и в семьях учеников – еще 8 человек, в том числе двое детей в возрасте от 7 месяцев до 7 лет.

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