Зуб в носу

Мужчина обратился в клинику в Нью-Йорке. При обследовании врачи обнаружили искривление перегородки, определенную костную непроходимость и разрыв длиной 2 сантиметра в задней части перегородки.

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Когда они присмотрелись поближе с помощью риноскопа, то обнаружили твердую белую массу, торчащую со дна ноздри. Компьютерная томография четко определила, что это зуб. Вы можете нажать здесь, чтобы увидеть фото. Если вы чувствительные – откажитесь от просмотра. Пациенту осуществили хирургическую операцию. Через три месяца симптомы заложенности носа исчезли.

Почему зубы растут не на своем месте

Зубы, которые появились вне зубного ряда, называют эктопированными. Они встречаются лишь у 0,1-1% людей во всем мире. Обычно такие зубы не вырастают слишком далеко от челюсти.

Такие зубы могут возникать по нескольким причинам. Иногда наши постоянные взрослые зубы могут вырасти или прорезаться необычным путем. В других случаях процесс замены молочных зубов проходит не совсем правильно, и молочный зуб в конечном итоге выталкивается взрослым, но не выпадает и остается во рту.

Иногда лишний зуб может спонтанно появиться даже во взрослом возрасте. Врачи не дают объяснения относительно того, как у этого мужчины образовался случайный зуб, но независимо от причины, генетика считается фактором риска.

Недавно в Киеве стоматологи провели сложную операцию по зубной имплантации и установке зубов пациентке с редким генетическим заболеванием – херувизм. Она имела только три зуба, а за 7 часов операции – получила полноценно восстановленную улыбку на все 28 зубов.