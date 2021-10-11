По словам врачей-инфекционистов, на территории Украины штамм имеет определенную особенность: симптомы длятся 7 – 8 дней, а потом в инфицированного падает сатурация. Таких людей часто подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Ляшко отметил, что лидерами по количеству зараженных являются большие города. В частности, Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. В то же время ближайшей к красной зоне является Херсонщина.

Глава Минздрава рассказал, что сначала значительный рост нынешней волны фиксировали на Западе. В то же время пока активный прирост дает Восток и Юг.

"Приходится воевать на 2 фронта"

По словам Ляшко, нынешняя волна началась раньше, чем прогнозировали. Сейчас по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го года.

В эпицентре опасности:

те, кто не переболели коронавирусом;

те, кто не вакцинировались.

По словам Ляшко, пока одной дозой вакцинировалось около 20% взрослого населения. К концу 2021 года в Минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения.

Ляшко заверил, что вакцина в стране есть.

Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на все фронты,

– отметил Ляшко.

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