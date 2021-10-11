У нас гибридная война, воюем на все фронты, – Ляшко о низких темпах COVID-вакцинации
Источник:"Голос Америки"
Виктор Ляшко рассказал, что 95% зараженных коронавирусом в Украине инфицированы штаммом Дельта. Ситуация осложняется.
По словам врачей-инфекционистов, на территории Украины штамм имеет определенную особенность: симптомы длятся 7 – 8 дней, а потом в инфицированного падает сатурация. Таких людей часто подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Заметьте Неделя симптомы, а затем уровень кислорода падает: Ляшко рассказал особенности Дельты в Украине
Ляшко отметил, что лидерами по количеству зараженных являются большие города. В частности, Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. В то же время ближайшей к красной зоне является Херсонщина.
Глава Минздрава рассказал, что сначала значительный рост нынешней волны фиксировали на Западе. В то же время пока активный прирост дает Восток и Юг.
"Приходится воевать на 2 фронта"
По словам Ляшко, нынешняя волна началась раньше, чем прогнозировали. Сейчас по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го года.
В эпицентре опасности:
- те, кто не переболели коронавирусом;
- те, кто не вакцинировались.
По словам Ляшко, пока одной дозой вакцинировалось около 20% взрослого населения. К концу 2021 года в Минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения.
Ляшко заверил, что вакцина в стране есть.
Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на все фронты,
– отметил Ляшко.
Человечество преодолело почти 60% пути пандемии
- Специалист со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что человечество подошло к преодолению почти 60% пути в борьбе с пандемией COVID-19.
- В то же время прогнозировать, как дальше будут развиваться события, пока сложно. Появление новых штаммов может дестабилизировать ситуацию.
- По словам Сваминатан, "не исключено, что нам придется преодолеть очередную неожиданную гору".
- По словам специалиста, вакцинация на уровне 70-80% может улучшить ситуацию.