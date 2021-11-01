Волонтер организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова отметила, что ситуация с коронавирусом в городе приблизилась к критической.

Актуально Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась до 13 тысяч

У нас реально ад. Звонки шквалом. Мест почти нет – на весь город около 20, в ручном режиме запихиваем кого-то куда можно. Берут лишь среднюю тяжесть. Реанимационные места – катастрофа. Очереди уже и в стационарах, и дома лежат реанимационные,

– рассказала она.

Волонтер рассказала о пациентке, родственники которой нашли вертолет за 10 тысяч долларов, чтобы транспортировать больную в другой город, но места в больнице так и не нашли.

Проблемы с кислородом, люди выстраиваются в очереди за концентраторами

По словам Екатерины Ножевниковой, свободных кислородных концентраторов фактически нет, за ними очереди. Кроме того, другие пациенты, которые не больны коронавирусом, но нуждаются в интенсивной терапии, попасть в реанимацию тоже не могут – отделения заполнены.

Предварительно о проблемах с кислородом сообщил директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян. По его словам, утром 2 тонны кислорода завезли в городскую инфекционную клиническую больницу, доставку также ожидали в ГКБ № 1, 8 и 5. Однако чиновник предупредил, что кислорода хватит ненадолго.

Чтобы спастись от смертельной болезни, люди продают последнее, попадают в долги, но и это не всегда помогает.

С утра ищу место для бабушки, которую дочь тянет уже три недели. Она все продала, долги 50 тысяч. Пациентка терминальная – сатурация 30. Но сделать ничего нельзя! Объясняю дочери, что мама умирает. Слышу крик. Сплошной крик. Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти,

– рассказала волонтер.

Справка! По данным Минздрава, в Одесской области суточная заболеваемость составляет 1 281 случай – это один из самых высоких показателей по Украине. Всего в Одесской области подтвердили 194 121 случай инфицирования коронавирусом. От осложнений болезни умерли 4 081 человек.

Актуальная статистика COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки заболели коронавирусом 13 936 человек. В больницы госпитализировали 3 828 пациентов. К сожалению, от осложнений коронавируса умерли 298 инфицированных.

За все время пандемии в стране выявили 2 936 238 больных COVID-19. Жертвами COVID-19 в стране стали 68 027 людей.

В Минздраве сообщили, что Украина вышла на плато госпитализаций из-за коронавируса. До сих пор показатель рос на протяжении последних 3 месяцев.

Успех объяснили увеличением темпов вакцинации. Так, в течение последней недели вакцинировали больше людей, чем за весь сентябрь.

Всего по крайней мере одну прививку против коронавируса получили более 10 миллионов жителей страны.

Внимание Как распознать цитокиновый шторм при COVID -19: признаки, что вам немедленно нужна госпитализация