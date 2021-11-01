"У нас реально ад": в Одессе почти не осталось мест в COVID-больницах

В Одессе критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Пациентам не хватает мест в больницах, не хватает медицинского кислорода. Волонтеры рассказали истории из ковидных отделений.

Волонтер организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова отметила, что ситуация с коронавирусом в городе приблизилась к критической.

Актуально Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась до 13 тысяч

У нас реально ад. Звонки шквалом. Мест почти нет – на весь город около 20, в ручном режиме запихиваем кого-то куда можно. Берут лишь среднюю тяжесть. Реанимационные места – катастрофа. Очереди уже и в стационарах, и дома лежат реанимационные,

– рассказала она.

Волонтер рассказала о пациентке, родственники которой нашли вертолет за 10 тысяч долларов, чтобы транспортировать больную в другой город, но места в больнице так и не нашли.

Проблемы с кислородом, люди выстраиваются в очереди за концентраторами

По словам Екатерины Ножевниковой, свободных кислородных концентраторов фактически нет, за ними очереди. Кроме того, другие пациенты, которые не больны коронавирусом, но нуждаются в интенсивной терапии, попасть в реанимацию тоже не могут – отделения заполнены.

Предварительно о проблемах с кислородом сообщил директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян. По его словам, утром 2 тонны кислорода завезли в городскую инфекционную клиническую больницу, доставку также ожидали в ГКБ № 1, 8 и 5. Однако чиновник предупредил, что кислорода хватит ненадолго.

Чтобы спастись от смертельной болезни, люди продают последнее, попадают в долги, но и это не всегда помогает.

С утра ищу место для бабушки, которую дочь тянет уже три недели. Она все продала, долги 50 тысяч. Пациентка терминальная – сатурация 30. Но сделать ничего нельзя! Объясняю дочери, что мама умирает. Слышу крик. Сплошной крик. Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти,

– рассказала волонтер.

Актуальная статистика COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки заболели коронавирусом 13 936 человек. В больницы госпитализировали 3 828 пациентов. К сожалению, от осложнений коронавируса умерли 298 инфицированных.

За все время пандемии в стране выявили 2 936 238 больных COVID-19. Жертвами COVID-19 в стране стали 68 027 людей.

В Минздраве сообщили, что Украина вышла на плато госпитализаций из-за коронавируса. До сих пор показатель рос на протяжении последних 3 месяцев.

Успех объяснили увеличением темпов вакцинации. Так, в течение последней недели вакцинировали больше людей, чем за весь сентябрь.

Всего по крайней мере одну прививку против коронавируса получили более 10 миллионов жителей страны.

По данным Минздрава , в Одесской области суточная заболеваемость составляет 1 281 случай – это один из самых высоких показателей по Украине. Всего в Одесской области подтвердили 194 121 случай инфицирования коронавирусом. От осложнений болезни умерли 4 081 человек.

Внимание Как распознать цитокиновый шторм при COVID -19: признаки, что вам немедленно нужна госпитализация