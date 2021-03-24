Ученые подтвердили, что антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 у каждого ослабевают с разной скоростью. Но интересно, что у одних они могут держаться всего несколько дней, а у других – в течение десятилетий.

Кроме этого, люди с низким уровнем нейтрализующих антител могут быть защищены от COVID-19, если у них есть устойчивый Т-клеточный иммунитет. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Duke-NUS, Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) и Агентства по науке, технологиям и исследованиям (A*STAR) Infectious Diseases Labs.

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Как проводилось исследование

Команда наблюдала за 164 пациентами с COVID-19 в Сингапуре в течение 6 – 9 месяцев, анализируя кровь на нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2, наличие Т-клеток и сигнальных молекул иммунной системы.

Впоследствии ученые использовали эти данные для создания алгоритма машинного обучения, чтобы прогнозировать траектории нейтрализующих антител людей с течением времени.

Ключевой вывод этого исследования заключается в том, что продолжительность жизни функциональных нейтрализующих антител против SARS-CoV-2 может сильно отличаться, и важно контролировать это на индивидуальном уровне,

– заявил автор-корреспондент исследования, профессор Ван Линфа с Duke-NUS.

Команда ученых смогла разделить людей на 5 групп в зависимости от того, как долго хранились их антитела:

Первая группа, у которой никогда не обнаруживали нейтрализующих антител (отрицательная группа) составила 11,6% от всех пациентов в исследовании. Группа "быстро убывающая" (26,8%) имела различные ранние уровни антител, которые быстро уменьшались. Группа "медленно убывающая" (29%) через 6 месяцев показывала положительный результат на антитела. В "устойчивой" группе (31,7%) уровень антител претерпел незначительные изменения до 180 дней. А в группе "отсроченные ответы" (1,8%) наблюдался заметный рост нейтрализующих антител в период позднего выздоровления.

Хотя это исследование было сосредоточено на определении уровней нейтрализующих антител, которые являются частью комплексной системы иммунной защиты организма, другим важным аспектом эффективной иммунной защиты является Т-клеточный иммунитет.

Исследование показало, что протестированные пациенты, в том числе из "отрицательной группы", показали устойчивый Т-клеточный иммунитет через 6 месяцев после первичного заражения.

Полученные результаты важны при разработке программ вакцинации и стратегий выхода из пандемии.