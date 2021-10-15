Исследование коронавируса у младенцев

В ходе исследования специалисты провели полное офтальмологическое обследование у 15 новорожденных с подтвержденным COVID-19. Все дети, 7 мальчиков и 8 девочек, были недоношенными. Только 10 матерей были инфицированы, и с большой вероятностью все дети заразились уже после родов, считают ученые.

Также по теме: Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Повреждение глаз

У всех младенцев был обнаружен периорбитальный отек, у 11 из них – хемоз (отек конъюнктивы) и геморрагический конъюнктивит, у 8 была было покраснение вокруг края роговицы. При обследовании глазного дна специалисты обнаружили у 7 детей различные виды ретинопатии, у одного из маленьких пациентов произошло кровоизлияние в стекловидное тело глаза. Кроме того, ученые нашли еще ряд специфических нарушений.

Причины

Авторы исследования отметили, что эти повреждения могут быть связаны с недоношенностью, нарушениями гемодинамики или искусственной вентиляцией легких, поскольку некоторым детям нужна была кислородная поддержка после родов. Однако есть вероятность, что патологии вызваны самим вирусом, поскольку подобные нарушения ранее проявлялись у детей старшего возраста и взрослых пациентов.

Сейчас ученые продолжают наблюдать за всеми детьми, включенными в исследование, и в целом, отмечают постепенное улучшение их состояния. Но некоторые признаки поражения глаз остаются и пока неизвестно, будут ли они иметь долгосрочные последствия.

Ранее исследователи из Великобритании обнаружили еще одно влияние коронавируса на здоровье будущих детей. Оказывается, он косвенно укрепляет иммунную систему плода.