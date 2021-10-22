Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Верховной Раде. По его словам, общие расходы жидкого кислорода в больницах за сутки по сравнению с аналогичным периодом апреля 2021 года увеличились вдвое.

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Виктор Ляшко "Есть города, где потребление кислорода достигает 45 – 50 тонн в сутки. Суммарный необходимый расчетный пиковый кислородный поток по стране: 977 148 литров в минуту".

Он также опроверг слухи, что украинским больницам не хватает кислорода, они не соответствуют действительности. По его словам, слухи возникли из-за остановки двух заводов, которые занимаются производством медицинского кислорода, на плановые регламентные работы на 10 – 15 дней.

К этим плановым регламентным работам готовились, и совместно с производителями нашли им замену на этот период. Кроме того, больницам предоставили возможность использовать технический кислород,

– сказал Ляшко.

По словам Ляшко, также "созданы возможности" для поставки кислорода из Польши в размере ориентировочно до 240 тонн в неделю.

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Источник: Минздрав