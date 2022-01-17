Ученые пока не могут объяснить причину изменений в организме. Однако они не зависят от тяжести перенесенной инфекции, наличия или отсутствия симптомов "длительного ковида".

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Как проводили исследования

В течение 8 месяцев ученые наблюдали за различными иммунными белками в крови – биомаркерами – добровольцев, чтобы оценить паттерны активности в динамике. Группу контроля составили переболевшие коронавирусом, а также здоровые люди. Исследователей интересовало, как реагировала иммунная система каждого пациента в течение месяцев после COVID-19.

В целом ученые из Австралии проанализировали данные 147 пациентов, переболевших COVID-19 в разных формах в 2020 году. Из них – 20% сообщили о симптомах длительного заболевания коронавирусом.

Важно! Никто из добровольцев не был привит против коронавируса.

Что обнаружили ученые

Сначала ученые зафиксировали изменения в 6 специфических биомаркерах. В период до четырех месяцев их уровень был примерно одинаковым у всех переболевших COVID-19. Однако затем начал постепенно снижаться у людей, которые перенесли недуг бессимптомно.

Однако два типа иммунных клеток, известных как интерфероны, оставались на высоком уровне у пациентов с длительным течением COVID-19 в течение всех 8 месяцев.

Самые яркие изменения ученые наблюдали в интерферонах первого и третьего типов, которые обычно производятся в ответ на присутствие вируса и исчезают после выздоровления.

Пока не ясно, связано ли это со временем пребывания вируса в организме, постинфекционным аутоиммунитетом или их комбинацией, однако нас беспокоят любые из этих вариантов,

– заявили авторы.

Авторы надеются, что легкие варианты SARS-CoV-2 и высокие показатели вакцинации могут сократить эти паттерны активности и сделать COVID-19 менее продолжительным. Между тем штамм Омикрон, который легко передается от человека к человеку и уклоняется от иммунной системы, пока не оправдывает этих надежд.

Авторы называют полученные результаты очень тревожными и пока не готовы прогнозировать последствия этих событий.

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Ранее другая группа ученых также изучала особенности иммунной системы человека. Оказалось, что в ней есть белки, которым миллиард лет. Впервые они появились у одноклеточных организмов и могут раскрыть новые подробности о функциях иммунитета человека.