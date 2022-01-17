У переболевших COVID обнаружили аномальную активность иммунной системы в течение 8 месяцев
Источник:Nature Immunology
Австралийские ученые опубликовали результаты нового исследования, в котором выяснилось, что иммунная дисрегуляция хранится у пациентов с COVID-19 в течение 8 месяцев после первичного заражения.
Ученые пока не могут объяснить причину изменений в организме. Однако они не зависят от тяжести перенесенной инфекции, наличия или отсутствия симптомов "длительного ковида".
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Как проводили исследования
В течение 8 месяцев ученые наблюдали за различными иммунными белками в крови – биомаркерами – добровольцев, чтобы оценить паттерны активности в динамике. Группу контроля составили переболевшие коронавирусом, а также здоровые люди. Исследователей интересовало, как реагировала иммунная система каждого пациента в течение месяцев после COVID-19.
В целом ученые из Австралии проанализировали данные 147 пациентов, переболевших COVID-19 в разных формах в 2020 году. Из них – 20% сообщили о симптомах длительного заболевания коронавирусом.Важно! Никто из добровольцев не был привит против коронавируса.
Что обнаружили ученые
Сначала ученые зафиксировали изменения в 6 специфических биомаркерах. В период до четырех месяцев их уровень был примерно одинаковым у всех переболевших COVID-19. Однако затем начал постепенно снижаться у людей, которые перенесли недуг бессимптомно.
Однако два типа иммунных клеток, известных как интерфероны, оставались на высоком уровне у пациентов с длительным течением COVID-19 в течение всех 8 месяцев.
Самые яркие изменения ученые наблюдали в интерферонах первого и третьего типов, которые обычно производятся в ответ на присутствие вируса и исчезают после выздоровления.
Пока не ясно, связано ли это со временем пребывания вируса в организме, постинфекционным аутоиммунитетом или их комбинацией, однако нас беспокоят любые из этих вариантов,
– заявили авторы.
Авторы надеются, что легкие варианты SARS-CoV-2 и высокие показатели вакцинации могут сократить эти паттерны активности и сделать COVID-19 менее продолжительным. Между тем штамм Омикрон, который легко передается от человека к человеку и уклоняется от иммунной системы, пока не оправдывает этих надежд.
Авторы называют полученные результаты очень тревожными и пока не готовы прогнозировать последствия этих событий.
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Ранее другая группа ученых также изучала особенности иммунной системы человека. Оказалось, что в ней есть белки, которым миллиард лет. Впервые они появились у одноклеточных организмов и могут раскрыть новые подробности о функциях иммунитета человека.
Что такое "длительный ковид"?
По состоянию на сейчас не существует медицинского определения "длительного ковида" – как и четкого перечня его симптомов. Два человека с этим состоянием могут иметь очень разный опыт. Однако самой распространенной его особенностью является постоянная и изнурительная усталость.
Среди других симптомов – одышка, кашель, боль в суставах и мышцах, проблемы со слухом и зрением, потеря обоняния и вкуса, а также проблемы с сердцем, почками и кишечником. К этому иногда добавляются проблемы с психическим здоровьем, в частности депрессия и тревога.