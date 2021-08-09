У переболевших коронавирусом нарушена важная нервная реакция

Во время нового исследования оказалось, что переболевшие COVID-19 имеют проблемы с нервной системой. Даже когда болезнь протекала бессимптомно.

У здоровых молодых людей, перенесших COVID-19, изменена реакция "бей или беги". Группу пациентов сравнивали с людьми, которые не болели коронавирусом.

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Что такое реакция "бей или беги"?

Согласно Википедии, это физиологическая реакция, которая возникает в ответ на опасное событие, физическую травму или угрозу для жизни.

За эту реакцию отвечает симпатическая нервная система.

Изменения в этой реакции, особенно если они длительные, означают, что многие процессы в организме могут быть нарушены.

Особенности исследования и выводы:

Исследователи изучали функцию легких, работоспособность, сосудистую функцию и нервно-сердечно-сосудистый контроль.

Для этого они использовали технику, которая называется микронейрографией. При ней крохотную иглу с электродом вводят в нерв за коленом, она записывает его электрические импульсы этого и измеряет, сколько разрядов электрической активности происходит и насколько они большие.

Сначала исследователи изучили базовую активность нервов в состоянии покоя, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Активность симпатических нервов в состоянии покоя у переболевших COVID-19 была выше, чем у здоровых людей.

После этого участники на 2 минуты погружали руку в смесь воды со льдом. У здоровых людей это вызывает глубокое повышение активности симпатического нерва артериального давления. Но переболевшие на COVID-19 не были такими чувствительными к боли.

Все это время участники находились в горизонтальном положении. Но после того, как их перевели в вертикальное, у переболевших коронавирусом наблюдалось довольно большое увеличение частоты сердечных сокращений. Кроме этого, активность симпатического нерва на протяжении всего теста наклона у них тоже была выше.