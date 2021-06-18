При этом, по его словам, по состоянию на 3 и 6 месяцев после прививки фиксировали наличие антител у всех вакцинированных добровольцев.

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В марте участники клинического исследования "ЭпиВакКороны" опубликовали открытое письмо министру здравоохранения РФ с призывом организовать независимое исследование вакцины. В ходе самостоятельного расследования с участием независимой лаборатории трое авторов письма установили в эксперименте, что ни в одном из исследованных случаев у привитых не вырабатываются нейтрализующие антитела.

Что известно о вакцине "ЭпиВакКорона"

Это российская пептидная вакцина.

Она была разработана в научном центре "Вектор", зарегистрирована в РФ 13 октября 2020 года и уже применяется для массовой вакцинации населения.

Вакцину вводят двумя дозами с промежутком в 21 день.

Разработчики вакцины заявили, что по результатам двух фаз клинических исследований эффективность "ЭпиВакКорона" составила 100%. В научном сообществе такую информацию восприняли скептически.

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