При этом, по его словам, по состоянию на 3 и 6 месяцев после прививки фиксировали наличие антител у всех вакцинированных добровольцев.
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В марте участники клинического исследования "ЭпиВакКороны" опубликовали открытое письмо министру здравоохранения РФ с призывом организовать независимое исследование вакцины. В ходе самостоятельного расследования с участием независимой лаборатории трое авторов письма установили в эксперименте, что ни в одном из исследованных случаев у привитых не вырабатываются нейтрализующие антитела.
Что известно о вакцине "ЭпиВакКорона"
- Это российская пептидная вакцина.
- Она была разработана в научном центре "Вектор", зарегистрирована в РФ 13 октября 2020 года и уже применяется для массовой вакцинации населения.
- Вакцину вводят двумя дозами с промежутком в 21 день.
- Разработчики вакцины заявили, что по результатам двух фаз клинических исследований эффективность "ЭпиВакКорона" составила 100%. В научном сообществе такую информацию восприняли скептически.