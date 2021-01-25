У президента Мексики обнаружили коронавирус
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел COVID-19. В то же время глава государства настроен оптимистично.
Болезнь у него проходит легко. Об этом он сообщил в твиттере.
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"С сожалением сообщаю вам, что я заболел COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед", – написал Обрадор.
Президент Мексики сообщил, что во время болезни его будет представлять министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро. Также он отметил, что будет следить за делами из Национального дворца.
Обрадор добавил, что намерен позвонить президенту России для того, чтобы договориться о поставках российской вакцины "Спутник V".
Что известно о "Спутник V"
- Несмотря на то, что российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали первой в мире – препарат до сих пор не прошел третьего этапа клинических испытаний.
- Мировые эксперты не сообщили никаких объективных данных об эффективности российской вакцины от коронавируса.
- В то же время разработчики "Спутника V" несколько раз повышали и понижали фиксированный уровень эффективности вакцины.
- Фактически 60% россиян отказались от препарата "Спутник V", вакцинированные – жалуются на побочные эффекты.
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