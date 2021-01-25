Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел COVID-19. В то же время глава государства настроен оптимистично.

Болезнь у него проходит легко. Об этом он сообщил в твиттере.

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"С сожалением сообщаю вам, что я заболел COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед", – написал Обрадор.

Президент Мексики сообщил, что во время болезни его будет представлять министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро. Также он отметил, что будет следить за делами из Национального дворца.

Обрадор добавил, что намерен позвонить президенту России для того, чтобы договориться о поставках российской вакцины "Спутник V".

Справка. По состоянию на 25 января 2021 года в Мексике с начала пандемии коронавирус обнаружили в 1 763 219 человек. В то же время удалось выздороветь от болезни 1 320 448 людям, смертельных случаев – 149 614.

Что известно о "Спутник V"