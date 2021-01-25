Президент Владимир Зеленский поручил правительству как можно быстрее представить подробную программу вакцинации против COVID-19 в Украине. Программа должна содержать подробный план по каждой области.

Источник: Офис Президента

В Украине следует определить четкие сроки вакцинации. Об этом во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса заявил президент Владимир Зеленский.

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Что сказал Зеленский о вакцинации

Надо определить количество вакцин, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданные электронные системы записи, мест прививок,

– подчеркнул президент.

Он также добавил, что следует "проанализировать ситуацию с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать".

Детали совещания относительно COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинацию в Украине могут начать уже в феврале. Сначала прививки населению будут делать мобильные бригады.

Переговоры по закупке вакцины сейчас находятся на завершающей стадии. Украина положительно оценивает результаты переговоров.

Вакцинация в Украине: главное

Украина ожидает получить 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX.

Сейчас правительство ожидает официальную регистрацию препаратов.

Кроме того, Украина ведет переговоры о закупке вакцины с 6 компаниями.

По данным Минздрава, в аптеках страны вакцина против COVID-19 появится уже летом 2021 года. Так, люди, которых нет в приоритетных группах, смогут сделать прививку за собственные деньги.