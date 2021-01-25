У программы вакцинации против COVID-19 будет план по каждой области, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский поручил правительству как можно быстрее представить подробную программу вакцинации против COVID-19 в Украине. Программа должна содержать подробный план по каждой области.
Источник: Офис Президента
В Украине следует определить четкие сроки вакцинации. Об этом во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса заявил президент Владимир Зеленский.
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Что сказал Зеленский о вакцинации
Надо определить количество вакцин, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданные электронные системы записи, мест прививок,
– подчеркнул президент.
Он также добавил, что следует "проанализировать ситуацию с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать".
Детали совещания относительно COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинацию в Украине могут начать уже в феврале. Сначала прививки населению будут делать мобильные бригады.
Переговоры по закупке вакцины сейчас находятся на завершающей стадии. Украина положительно оценивает результаты переговоров.
Вакцинация в Украине: главное
- Украина ожидает получить 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX.
- Сейчас правительство ожидает официальную регистрацию препаратов.
- Кроме того, Украина ведет переговоры о закупке вакцины с 6 компаниями.
- По данным Минздрава, в аптеках страны вакцина против COVID-19 появится уже летом 2021 года. Так, люди, которых нет в приоритетных группах, смогут сделать прививку за собственные деньги.
Этапы вакцинации против коронавируса / Инфографика 24 канала
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