Как пишет издание, в Белом доме сообщили, что данные об источнике COVID-19 еще не исследованы.

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Разведка будет использовать "компьютерные мощности", чтобы понять, появился вирус из лаборатории или в результате контакта человека с животными.

Ранее посольство Китая в США предупредило, что возрожденная в США кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только усложнит борьбу с пандемией.

Данные взяты с DW, ВВС

Китай осуждает планы США по расследованию того, поступает ли коронавирус из китайской лаборатории в Ухане.

Политизация отслеживания происхождения вируса, этого чисто научного вопроса, не только усложнит поиск его источника, но и выпустит на волю "политический вирус", что серьезно осложнит международное сотрудничество в борьбе с пандемией,

– говорится в заявлении официального представителя посольства Китая.

Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь отверг любые связи между коронавирусом и лабораторией по изучению вирусов в китайском городе Ухань.