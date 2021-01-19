Ученые связали религиозность с высоким риском сердечно-сосудистых болезней. Все из-за стресса, который может чувствовать человек.

Ученые из Гарвардского, Оксфордского университетов и из Департамента медицины США исследовали связь между уровнем белка в плазме и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А заодно оценили потенциальное воздействие религиозности и духовности на риск возникновения таких болезней. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

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Уровень концентрации белка в крови является полезным прогностическим биомаркером сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому группа людей с высокими концентрациями этого белка подвергается повышенному вниманию среди медицинских работников.

Предыдущие исследования показали, что психосоциальный стресс является важным фактором, связанным с риском развития ССЗ. Поэтому исследователи решили уточнить, какие из этих двух факторов могут спровоцировать начало болезни.

Как проводилось исследование

Ученые оценили влияние религиозности на уровни ассоциации белков и сердечно-сосудистых заболеваний среди жителей Южной Азии, проживающих в США.

Всего в исследовании приняли участие всего 100 человек.

50 участников были с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, а еще 50 вошли в контрольную группу. У них не было подобных заболеваний, но они были такого же пола и возраста.

Данные о людях взяли из отдельного медицинского исследования MASALA. Образцы плазмы крови анализировали на экспрессию 1 305 белков.

Ученые обнаружили, что религиозность человека сильно влияет на концентрацию белка, связанного с развитием ССЗ. Ученые объяснили, что это может быть из-за "религиозного" стресса.

К примеру, некоторые духовные люди очень беспокоятся, что Бог их может наказать за что-то или оставить. То есть религиозная борьба сама по себе может быть стрессом и вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Но ученые заметили, что их выводы нуждаются в дополнительных и более масштабных исследованиях.