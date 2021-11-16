Если человек заразился коронавирусом после прививки, срок действия сертификата о вакцинации будет аннулирован. После выздоровления ему оформят другой сертификат о переносе болезни.

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Заметим, что QR-код о перенесенном COVID-19 действует всего год. Но когда можно будет снова вакцинироваться еще неизвестно.

По состоянию на 15 ноября в России подтвердили 9 109 094 больных коронавирусом и 256 597 смертей от недуга. При этом общая смертность может быть значительно выше – более 723 тысяч.

Количество вакцинированных в стране

Между тем, по состоянию на 12 ноября по меньшей мере 1 дозу вакцины против коронавируса получили 63 124 096 россиян. Полностью иммунизировано уже 57 961 578 жителей страны.

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