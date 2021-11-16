У россиян, которые заболели после прививки, аннулируют COVID-сертификат
Источник:Минздрав России
В России QR-код после вакцинации должен быть действителен год. Но, согласно новому приказу Минздрава, все меняется, если вакцинированный человек заболел коронавирусом.
Если человек заразился коронавирусом после прививки, срок действия сертификата о вакцинации будет аннулирован. После выздоровления ему оформят другой сертификат о переносе болезни.
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Заметим, что QR-код о перенесенном COVID-19 действует всего год. Но когда можно будет снова вакцинироваться еще неизвестно.
По состоянию на 15 ноября в России подтвердили 9 109 094 больных коронавирусом и 256 597 смертей от недуга. При этом общая смертность может быть значительно выше – более 723 тысяч.
Количество вакцинированных в стране
Между тем, по состоянию на 12 ноября по меньшей мере 1 дозу вакцины против коронавируса получили 63 124 096 россиян. Полностью иммунизировано уже 57 961 578 жителей страны.
Последние COVID-новости в России
- 15 ноября в России сообщили о 38 420 новых случаях заражения коронавирусом и 1 211 смертях от болезни.
- Россия впервые с начала пандемии стала мировым лидером по смертности от коронавируса.
- Разработчик российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" заявил, что Москва должна делать прививки обязательными, поскольку уровень вакцинации остается низким.
- 16 ноября в Санкт-Петербурге была введена обязательная вакцинация против коронавируса всем жителям в возрасте от 60 лет, а также людям с определенными хроническими заболеваниями.