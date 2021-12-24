По данным инздрава Великобритании, симптомы коронавируса обычно включают высокую температуру, непрерывный кашель, потерю или изменение вашего обоняния или вкуса.

Читайте также: Жить в гармонии и спокойствии: практические советы, как перестать себя накручивать

Новые симптомы Омикрона

Однако люди, которые заболели Омикроном, также заметили несколько других симптомов, которые обычно не связаны с коронавирусом. При Омикроне пациенты отметили появление тошноты и потери аппетита.

Как рассказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, у многих пациентов первыми признаками заболевания стала тошнота, небольшая температура, боли в горле и головные боли.

В более тяжелых случаях при заражении штаммом Омикрон наблюдалась рвота. Также характерными признаками этого штамма являются кашель, усталость, заложенность носа и насморк.

Однако единственный точный способ подтвердить заражение коронавирусом – это ПЦР-тест. Поскольку этот метод исследования нацелен на несколько частей вирусного генома, то заражение Омикроном он также может подтвердить.

Насколько опасен штамм Омикрон

Предыдущие исследования показали, что Омикрон оказывается менее опасным, чем волна Дельта.

У больных на 40 – 70% меньше шансов попасть в больницы.

Люди зараженные этим штаммом на 15 – 20% реже нуждаются в госпитализации.

Вас также может заинтересовать – Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотреть видео