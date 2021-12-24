По данным инздрава Великобритании, симптомы коронавируса обычно включают высокую температуру, непрерывный кашель, потерю или изменение вашего обоняния или вкуса.
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Новые симптомы Омикрона
Однако люди, которые заболели Омикроном, также заметили несколько других симптомов, которые обычно не связаны с коронавирусом. При Омикроне пациенты отметили появление тошноты и потери аппетита.
Как рассказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, у многих пациентов первыми признаками заболевания стала тошнота, небольшая температура, боли в горле и головные боли.
В более тяжелых случаях при заражении штаммом Омикрон наблюдалась рвота. Также характерными признаками этого штамма являются кашель, усталость, заложенность носа и насморк.
Однако единственный точный способ подтвердить заражение коронавирусом – это ПЦР-тест. Поскольку этот метод исследования нацелен на несколько частей вирусного генома, то заражение Омикроном он также может подтвердить.
Насколько опасен штамм Омикрон
- Предыдущие исследования показали, что Омикрон оказывается менее опасным, чем волна Дельта.
- У больных на 40 – 70% меньше шансов попасть в больницы.
- Люди зараженные этим штаммом на 15 – 20% реже нуждаются в госпитализации.
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