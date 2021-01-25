Бессимптомное течение коронавируса остается одной из главных загадок пандемии. Американские ученые провели обзор самых больших исследований и отчетов и получили новые данные.

Источник: ACP Journals.

В первые месяцы пандемии ученые предполагали, что доля бессимптомных случаев COVID-19 может достигать 80%, позже этот показатель скорректировали до 50%.

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Дальнейшие исследования показали, что число инфицированных, у которых не развиваются симптомы, составляет от 17 до 20%. Более чем у половины людей, которых врачи сначала считали бессимптомными, признаки заболевания все-таки появляются со временем.

Как происходило новое исследование

Новый обзор, который провели ученые института Scripps Research (Калифорния), содержит 61 глобальное исследование, в том числе два крупнейших национальных отчета из Великобритании и Испании с охватом более 1,8 миллиона человек. Во всех этих работах были описаны данные о количестве зараженных и больных, инфекция была подтверждена тестом ПЦР или на антитела.

У скольких людей бессимптомное течение COVID-19

Результаты показали, что по крайней мере треть зараженных являются бессимптомными носителями. Кроме того, по данным 14 продольных исследований, почти три четверти таких пациентов не проявляют каких-либо симптомов инфекции в будущем.

По словам ученых, стратегии борьбы с COVID-19 следует изменить с учетом распространенности и риска передачи бессимптомной инфекции SARS-CoV-2.