Люди, родившиеся между 1946 и 1970-ми годами чаще других сообщают о депрессии и тревожности в 40-50 лет. Кроме того, ученые в очередной раз отметили, что женщины куда чаще испытывают депрессию, чем мужчины.

Источник: Neuroscience News

Исследователи London's Global University проанализировали данные, собранные за последние 4 десятилетия о более чем 28 тысячах людей в возрасте от 23 до 69 лет, чтобы исследовать уровень психологического стресса в зрелом возрасте и их различия между поколениями.

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Результаты исследования

Среди тех, кто родился в 1958 и 1970 годах, количество людей, которые испытывали проблемы в возрасте 20-30 лет было ниже, чем у молодых людей других годов рождения.

Но в возрасте от 46 до 53 лет уровень тех, кто переживал психические проблемы, вырастал до 20% у рожденных в 1970-м и 19% среди родившихся в 1958 году.

Интересно! У рожденных в 1946 году наоборот с возрастом уровень психологического стресса и, как следствие, болезней, снижается.

Исследователи также отметили, что женщины депрессивнее мужчин.

Также они считают, что на общее состояние людей могла повлиять пандемия коронавируса и карантин, в частности тот факт, что многие люди потеряли работу и остались без источника дохода.