У стоматолога из Ровно, которая била детей, не было лицензии
В Минздраве сообщили, что Инна Кравчук, которая била своих маленьких клиентов, не имела разрешения на практику по специальности детская стоматология.
Источник:фейсбук Яны Зинкевич
В ответ на депутатское обращение нардепки "Европейской солидарности" Яны Зинкевич МЗ опубликовало документ, подтверждающий, что Кравчук не имела соответствующей лицензии.
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По данным Лицензионного реестра Минздрава у физического лица-предпринимателя Кравчук И.А. отсутствует разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности детская стоматология,
– говорится в сообщении.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что для подтверждения факта нарушения практики необходимо провести внеплановую проверку. Поэтому для ее согласования Минздрав обратился к Государственной регуляторной службе.
Как в 21 веке стало возможным, что человек без специального обязательного разрешения – и вдруг занимает должность детского врача? Почему это открылось только тогда, когда этот человек избил беззащитных детей?,
– сказала Яна Зинкевич.
Скандал со стоматологом в Ровно: что известно
- 9 февраля на 28-летнего врача-стоматолога Инну Кравчук из Ровно пожаловались родители 2 детей. У них были синяки и царапины.
- На видео, которые появились в сети, женщина дергает девочку и бьет о кушетку головой мальчика. Несмотря на видеозаписи, Кравчук все отрицает.
- Родители узнали своих детей на видео, поэтому в полицию поступило еще 3 заявления.
- Дело уже открыто. Врача подозревают в совершении уголовных преступлений, в частности в умышленном легком телесном повреждении, побоях и истязании.
- Ей избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Она должна прибывать по каждому требованию в суд и не выезжать из Ровно.
- Согласно фотографиям очевидцев, женщина до сих пор продолжает работать.
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