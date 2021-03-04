В Минздраве сообщили, что Инна Кравчук, которая била своих маленьких клиентов, не имела разрешения на практику по специальности детская стоматология.

В ответ на депутатское обращение нардепки "Европейской солидарности" Яны Зинкевич МЗ опубликовало документ, подтверждающий, что Кравчук не имела соответствующей лицензии.

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По данным Лицензионного реестра Минздрава у физического лица-предпринимателя Кравчук И.А. отсутствует разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности детская стоматология,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что для подтверждения факта нарушения практики необходимо провести внеплановую проверку. Поэтому для ее согласования Минздрав обратился к Государственной регуляторной службе.

Как в 21 веке стало возможным, что человек без специального обязательного разрешения – и вдруг занимает должность детского врача? Почему это открылось только тогда, когда этот человек избил беззащитных детей?,

– сказала Яна Зинкевич.

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