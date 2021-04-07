Самые распространенные – депрессия и тревожность. Тяжелые неврологические патологии встречаются значительно реже. Это показало крупнейшее на сегодня исследование.

Как происходило исследование

В новом исследовании ученые проанализировали истории болезни более чем 230 тысяч пациентов, перенесших COVID-19. Их интересовало, как часто у тех развиваются 14 неврологических и психиатрических заболеваний. Показатели участников исследования сравнили с показателями 100 тысяч лиц, перенесших грипп и 230 человек, переболевших различными ОРВИ.

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Всего неврологические и психические расстройства в течение шести месяцев диагностировали у 34% пациентов, перенесших COVID-19. Для 13% из них это был первый в жизни диагноз этого медицинского профиля.

Это реальные данные о большом количестве пациентов. Они подтверждают распространенность психиатрических диагнозов после COVID-19 и показывают, что серьезные нарушения, которые поражают нервную систему, тоже встречаются. Они более редкие, но их количество существенно, особенно среди тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме,

– отметили авторы исследования.

Неврологические и психические нарушения после коронавируса

Наиболее распространенными патологиями оказались депрессия (у 14% пациентов), тревожность (у 17%) и бессонница (в 5%). Неврологические патологии встречались реже. Наиболее распространенные среди них ишемический инсульт (2,1%) и кровоизлияние в мозг (0,6%).

Абсолютный риск тяжелых неврологических расстройств у каждого отдельного человека невысок. Но их общий эффект на уровне всего населения может быть существенным для медицинской системы, учитывая масштабы пандемии. Эти состояния обычно имеют хроническое течение.

У пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, риск неврологических и психиатрических расстройств был выше, чем у "легких" пациентов.

38% для госпитализированных больных,

46% – для пациентов палат интенсивной терапии,

62% – для пациентов, перенесших делирий,

ишемический инсульт развивался у 6,9%, а кровоизлияние в мозг – у 2,7% людей, которым требовалась интенсивная терапия при лечении инфекции.

Оказалось, что риск психических и неврологических расстройств после COVID-19 на 44% выше, чем после гриппа и на 16% выше, чем после сезонных простуд.