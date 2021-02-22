Постковидний синдром или long-covid уже внесен в Международный Классификатор Болезней МКБ-10 в формулировке "Post COVID-19 condition". Даже те, кто отделался легким течением заболевания, может с большой вероятностью столкнуться с долгосрочными последствиями.

До сих пор исследования постковидного синдрома проводились преимущественно среди пациентов, перенесших тяжелое или умеренное течение заболевания.

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Постковидний синдром после тяжелого течения

В январе ученые Уханя опубликовали результаты полугодового наблюдения за 1733 людьми, госпитализированных с COVID-19 во время первой вспышки инфекции в начале 2020 года.

Через шесть месяцев после выписки 76% пациентов сообщили как минимум об одном симптоме заболевания через полгода. Чаще всего переболевшие жаловались на повышенную утомляемость и мышечную слабость – 63%. О проблемах со сном, а также симптомах тревожности и депрессии сообщили 26% участников.

Постковидний синдром после легкого течения

В новом исследовании, которое провели специалисты Университета Вашингтона в Сиэтле (University of Washington), впервые оценивались долгосрочные последствия COVID-19 у амбулаторных пациентов. Ученые поделились результатами наблюдений за 177 участниками, из которых 150 перенесли инфекцию в легкой форме, 16 имели умеренный или тяжелый ход, еще 11 были бессимптомными носителями SARS-Cov-2.

Более 30% участников исследования сообщили об ухудшении качества жизни после COVID-19. Чаще всего респонденты жаловались на утомляемость (13,6%), потерю обоняния и вкуса (13,6%). Еще 14 человек, в том числе 9 участников, перенесших легкое течение инфекции, сообщали о трудностях с выполнением повседневных дел.