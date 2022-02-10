У трети пожилых людей после коронавируса возникают новые болезни

Почти у трети (32 из каждых 100) пожилых людей, инфицированных COVID-19 в 2020 году, развилось по крайней мере одно новое состояние, которое требует медицинской помощи.

Заболевания возникали в основных органах и системах, включая сердце, почки, легкие и печень, а также осложнения психического здоровья.

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Новое исследование последствий коронавируса

Сейчас начало появляться все больше исследований о последствиях коронавирусной инфекции. Но они редко касаются пожилых людей. Чтобы преодолеть эту несправедливость, американские исследователи использовали данные медицинского страхования, чтобы идентифицировать 133 366 человек в возрасте 65 лет и старше, у которых был диагностирован COVID-19 до 1 апреля 2020 года. Их сравнили с группами с диагнозом вирусное заболевание нижних дыхательных путей.

Затем исследователи регистрировали любые устойчивые или новые состояния, начиная с 21 дня после диагностики COVID-19 (постострый период), и рассчитали чрезмерный риск состояний, вызванных COVID-19, в течение нескольких месяцев на основе возраста, расы, пола и того, были ли пациенты госпитализированы с COVID-19.

Коронавирус ухудшает состояние здоровья

Результаты показывают, что среди лиц с диагнозом COVID-19 в 2020 году 32% обратились за медицинской помощью в не острый период по поводу одной или нескольких новых болезней.

По сравнению с группой без коронавируса пациенты с COVID-19 имели повышенный риск развития ряда заболеваний, включая дыхательную недостаточность (дополнительно 7,55 на 100 человек), усталость (дополнительно 5,66 на 100 человек), высокое кровяное давление (дополнительно 4,43 на 100 человек) и диагнозы психического здоровья (дополнительно 2,5 на 100 человек).