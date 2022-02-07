Исследование проводилось учеными из Центра молекулярной кардиологии Клайда и Хелен Ву при Колумбийском университете (США).

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Ученые до сих пор не сошлись во мнении, действительно ли коронавирус поражает нейроны головного мозга. Поэтому команда из США решила провести еще одно исследование:

Исследователи изучили лизаты мозга 10 пациентов в возрасте от 38 до 84 лет, которые умерли от коронавируса и имели различные патологии, например острое гипоксически-ишемическое поражение гиппокампа или энцефалопатию.

6 из них были мужчинами.

В контрольную группу вошли люди того же возраста и пола, но у них не было неврологических расстройств, сердечно-сосудистых болезней или заболеваний легких.

Наблюдения ученых

У умерших от коронавируса наблюдался сильный окислительный стресс с 3,8 и 3,2-кратным увеличением соотношения глутатиондисульфида к глутатиона в коре и мозжечке. Также у них обнаружили высокие уровни фосфорилированного тау-белка в дополнение к дефектным рианодин-чувствительным каналам.

Тау-белок – что это? Белок, который преимущественно содержится в нейронах головного мозга. Он отвечает за множество процессов, но что стоит знать в рамках этого исследования – тау-белок образует нерастворимые филаменты, которые накапливаются в виде нейрофибриллярных клубков при хроническом нейродегенеративном заболевании Альцгеймера.

У пациентов, которые умерли от тяжелой формы COVID-19, фосфорилированной тау-белок обнаружили в областях, где он обычно локализуется у больных болезнью Альцгеймера. Это может быть признаком ранней стадии недуга, что приводит к снижению уровня интеллекта, нарушениям памяти и изменениям личности, а также способствовать появлению других неврологических симптомов.

Почему коронавирус мог спровоцировать накопление тау-белка

По мнению исследователей, иммунный ответ, характерный для тяжелой формы коронавируса, провоцирует воспаление в головном мозге. Это отвечает за дисфункцию рианодиновых рецепторов и за повышение уровней фосфорилированного тау-белка.

Хотя сотрудники Колумбийского университета не нашли изменений в сигнальных путях, которые ведут к накоплению белка бета-амилоида (ключевой молекулы в патогенезе болезни Альцгеймера), авторы работы обнаружили его очаговые отложения в мозге пациентов с COVID-19.