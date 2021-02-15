Прошлой осенью традиционной вакцинации от гриппа придавалось особое значение из-за одновременной циркуляции сезонной инфекции и коронавируса. Американские ученые нашли подтверждение того, что прививка от гриппа может потенциально защитить детей от COVID-19.

Исследователи изучили медицинские карты 905 детей, у которых был подтвержден COVID-19 с февраля по август прошлого года, и распределили их на группы: бессимптомные носители, легкий, умеренный и тяжелый ход заболевания.

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Прививка против гриппа и пневмококка

Полученные данные ученые сравнили с информацией о вакцинации от гриппа с сентября 2019 по апрель 2020 и от пневмококка на протяжении всей жизни.

Оказалось, что привитые от гриппа дети чаще переносили инфекцию бессимптомно по сравнению со сверстниками, не получившими вакцину. Более того, у них реже проявлялись симптомы других респираторных заболеваний.

У детей, которые получили вакцину от пневмококка, симптомы коронавируса также проявлялись значительно реже по сравнению с непривитыми пациентами. Вместе с тем исследователи не увидели разницы в развитии респираторных симптомов между привитыми и непривитыми детьми.

Почему прививка против других болезней защищает от коронавируса

По мнению ученых, причиной этого феномена может быть так называемое вирусное вмешательство, когда размножение одной инфекции может подавляться другими вирусами. Оно может происходить даже тогда, когда первым "захватчиком" является неактивный (убитый) вирус, содержащийся в вакцине от гриппа.

Поскольку дети тоже активно участвуют в распространении вируса, понимание взаимосвязи и сосуществование других вирусов с SARS-Cov-2 может помочь выработать оптимальную стратегию вакцинации детей,

– отметили ученые.